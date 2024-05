PCAC prende dois; um por maus-tratos e descumprimento de medida protetiva contra seus próprios filhos e outro por invadir o domicílio da ex-companheira

Ascom/ PCAC

Na última quinta-feira, 23, um homem foi preso no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA), por se exceder nos meios de correção de seus filhos de 10 e 11 anos.

A investigação começou após uma denúncia de maus-tratos chegar à Delegacia de Polícia, por meio do Conselho Tutelar. As vítimas foram imediatamente encaminhadas para uma casa abrigo e foi solicitada uma Medida Protetiva de Urgência para a esposa do investigado. No entanto, o agressor descumpriu essas medidas, recusando-se a sair do lar.

Diante dessa situação, o Delegado de Polícia responsável pela DEMPCA/ CZS, Dr. Renan Santana, representou pela prisão preventiva do suspeito, considerando a gravidade das agressões.

“As investigações revelaram que o pai repetidamente punia os filhos colocando-os de castigo de joelhos e agredindo-os com tapas. Esses atos foram inclusive filmados, evidenciando o abuso. Além disso, o alcoolismo do agressor aumentava o risco para as crianças”, informou a autoridade policial.

O preso foi encaminhado ao presídio e deverá passar por audiência de custódia. Durante seu interrogatório, o acusado optou por permanecer em silêncio. A investigação será finalizada e encaminhada ao Poder Judiciário para as devidas providências.

Ainda em Cruzeiro do Sul, no mesmo dia, no Ramal da Onça, zona rural da cidade, foi preso um homem condenado por lesão corporal e invasão de domicílio. A prisão ocorreu com base na denúncia apresentada pelo Ministério Público (MP), fundamentada na investigação realizada pela DEMPCA.

O homem foi condenado pelos crimes narrados na denúncia do MP, que detalha os atos de violência cometidos contra sua ex-companheira. A detenção deste indivíduo ressalta o esforço contínuo das autoridades em combater a violência doméstica e garantir a segurança das vítimas.

