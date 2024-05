Habitação: em parceria com o governo, prefeito Jerry anuncia o início da construção de unidades habitacionais

Ao lado do Secretário de Estado de Habitação, Egleuson Santiago, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, confirmou o início da construção de 11 unidades habitacionais no município de Assis Brasil. O prefeito informou ainda que já na próxima semana iniciam os trabalhos de limpeza e terraplanagem da área onde será construídas dezenas de casas populares.

“Estou muito feliz e agradecido ao governador Gladson Cameli por esta parceria que vai possibilitar a construção do primeiro lote de casas. Tivemos uma atenção toda especial por parte da Secretaria de Estado de Habitação e também do Instituto de Terras do Acre para que esse projeto saísse do papel”, comentou Correia.

O prefeito informou também que já tem garantido recursos para a construção de outras dezenas de casas.

“Conseguimos 3 milhões de reais com o ex-deputado federal Léo de Brito e outros 2 milhões com o atual Senador Marcio Bittar. Todo esse recurso destinamos para construção de mais casas. Os projetos já foram aprovados e aguardamos agora a liberação por parte do Calha Norte para iniciarmos o processo licitatório”, comentou o prefeito.

Ainda em Rio Branco, Jerry Correia foi à sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) para tratar de detalhes do projeto das unidades habitacionais. O gestor tratou sobre a licença ambiental por parte do IMAC para que o Ministério da Defesa, através do Programa Calha Norte, libere o convênio para licitação.

“Temos que acompanhar de perto a elaboração dos projetos e toda burocracia que existe para executar recursos públicos. Não podemos perder tempo e para isso o prefeito tem que fazer essa peregrinação nos órgãos envolvidos para garantir a execução dos recursos destinados”, explicou.

Com essa ação na área habitacional, Jerry Correia será o prefeito que mais construiu casas populares em Assis Brasil.

