Petecão presenteia Bujari com maquinários em comemoração aos 31 anos da cidade

O senador Sérgio Petecão (PSD/AC) comemorou a entrega de novos equipamentos para o município de Bujari. A cerimônia ocorreu na tarde desta sexta-feira (28), em celebração aos 31 anos de aniversário da cidade.

Parte dos equipamentos foram adquiridos por meio de emenda do senador Petecão, totalizando o valor de R$ 1,286 milhões. Com esse valor, foram adquiridos 1 Pá Carregadeira, 1 Trator agrícola, 6 grades aradoras de 14 discos e 2 grades aradoras de 28 discos.

Para Petecão, os novos maquinários ajudarão no setor produtivo do município, principalmente para o pequeno produtor rural. Além dos maquinários, o senador destacou a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do assentamento Walter Arce, cuja obra já está sendo executada com recursos provenientes de emenda do parlamentar no valor de R$ 827 mil. Quando concluída, a UBS beneficiará cerca de 585 famílias residentes no assentamento.

“Parabéns, Bujari, e à acolhedora população! Estou muito feliz em poder contribuir com a melhoria da infraestrutura desta nossa cidade. Os novos maquinários serão importantes para o setor produtivo, especialmente para o pequeno produtor rural, que terá mais condições de desenvolver suas atividades e gerar renda para suas famílias. Além disso, a construção da UBS no assentamento Walter Arce é uma importante conquista para a população local, que terá acesso a serviços de saúde de qualidade”, finalizou Petecão, parabenizando a população.

