PM apreende sete armas de fogo e detém cinco pessoas em ocorrência no bairro Carandá

Sete armas de fogo foram apreendidas por militares do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (1º BPM/PMAC) em uma ocorrência iniciada na tarde desta quarta-feira e finalizada somente à noite, no bairro Carandá, em Rio Branco. Na ação, três homens foram presos e dois menores apreendidos.

A guarnição foi acionada por volta das 17h para atender uma ocorrência em que três homens armados e encapuzados teriam invadido uma residência. Com o apoio de guarnições do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e da Força Tática, se deslocaram até o local indicado.

Enquanto averiguavam a situação no local, os militares ouviram vários disparos de arma de fogo nas proximidades e, de imediato, foram averiguar, momento em que avistaram várias pessoas correndo. As equipes fizeram o acompanhamento à pé quando perceberam marcas de sangue na rua e seguiram tal vestígio que levavam a uma residência onde as marcas estavam mais intensas.

Sem resposta aos chamamentos, as equipes entraram na casa, onde encontraram três homens e as sete armas: três espingardas (duas calibre .12 e outra calibre .28), arma de fabricação artesanal calibre .36, uma carabina calibre .30, um revólver calibre.38, e uma pistola calibre .380, além de munições, celulares e explosivos conhecidos como coquetel Molotov.

Perguntados sobre as marcas de sangue, os homens disseram que a pessoa ferida teria buscado atendimento médico por meios próprios. Após averiguação, foi localizado no Pronto Socorro de Rio Branco, o indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica, que havia sido alvejado na mão esquerda, acompanhado de outro suspeito.

De acordo com os conduzidos, eles pertencem a uma organização criminosa e as armas seriam usadas para enfrentar rivais em disputa por áreas. Os cinco envolvidos, entre eles dois adolescentes de 16 anos, juntamente com as armas de fogo e demais materiais apreendidos, foram encaminhados à delegacia de polícia civil, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

