PM de Assis Brasil tira de circulação uma arma de fogo e prende criminoso

Policiais militares lotados na cidade de Assis Brasil acre realizaram a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo, nessa quarta-feira, 12, no Bairro bela vista município de Assis Brasil . Ele é suspeito de ter praticado uma tentativa de homicídio contra membros de uma facção rival dias atrás durante a noite no bairro plácido de castro centro da cidade.

O infrator foi preso depois de ter sido parado em Uma blitz de rotina pela guarnição. No momento da prisão, os militares encontraram com ele uma pistola 9mm com 5 munições intacta de fabricação estrangeira, uma quantidade em dinheiro 269.50 reais, uma moto marca e modelo Yamaha cor vermelha.

O mesmo foi encaminhado para delegacia geral de Assis Brasil, onde o delegado título Dr. Luccas vianna dará prosseguimento ao flagrante .

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp