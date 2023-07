Alan Rick é empossado Vice-presidente da Frente Parlamentar dos Técnicos Agrícolas

Colegiado composto por 271 parlamentares visa defender a categoria no Congresso Nacional.

O Senador Alan Rick (União-AC) foi empossado Vice-presidente da Frente Parlamentar Mista dos Técnicos Agrícolas, nesta terça-feira, 11, em Brasília. Como presidente assume o Deputado Federal Lucio Mosquini (MDB-RO).

A Frente Parlamentar é uma iniciativa das duas Casas do Congresso Nacional, sendo composta por 222 deputadas e deputados federais e 49 senadoras e senadores. “O que essa Frente Parlamentar puder fazer pelo aperfeiçoamento da carreira, fará. Como a aprovação do Projeto do piso salarial da categoria, que está tramitando na Câmara desde 2011 e não é colocado em votação, apesar dos inúmeros requerimentos de urgência”, citou Alan Rick.

O objetivo do colegiado é ser um fórum permanente de debates e proposição de ações, acompanhando e analisando o aperfeiçoamento da legislação e atuando no processo legislativo, nas duas Casas no Congresso Nacional defendendo sempre, os direitos e garantias dos técnicos agrícolas.

Conforme o Senador, a Frente atuará ouvindo as demandas do setor. “Trabalharemos juntos com a Federação Nacional dos Técnicos Agrícolas e de seu Conselho Federal, presidido pelo Senhor Mário Limberger; das entidades de classe e, claro, dos Sindicatos, como o Sintag-AC, presidido pelo Zé Paulo Silva, e da Emater Acre.

Técnicos Agrícolas

São os profissionais que apoiam a produção agropecuária em seus diferentes estágios de desenvolvimento e entre as principais atividades estão elaborar e executar projetos rurais; gerir e controlar a produção; administrar a propriedade, promover o manejo sustentável do solo, da água e de pastagens; e supervisionar a colheita e a pós-colheita e emitir receitas agronômicas, documento obrigatório para a comercialização de qualquer defensivo agrícola. Para exercer a profissão de técnico agrícola é preciso concluir um curso de educação profissional técnica de nível médio em uma das modalidades aprovadas pelo Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA).

