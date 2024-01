PM prende em flagrante homem que agrediu pastor a terçadadas no Recanto dos Buritis

Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu, na tarde deste domingo, 31, por tentativa de homicídio, um homem que havia agredido um pastor a terçadadas, no bairro Recanto dos Buritis.

Os militares encontraram a vítima, pastor de uma tradicional igreja da região, já ferido. O homem informou aos militares que um criminoso havia lhe encontrado na rua e desferido dois golpes de facão, lhe atingindo na orelha e joelho esquerdo, em seguida tomando rumo ignorado.

A guarnição intensificou as buscas e em pouco tempo localizou o agressor, visivelmente alterado, mas sem o facão. Os militares deram voz de prisão, no entanto o homem não obedeceu e veio em direção à guarnição, desferindo socos e pontapés. Depois de imobilizado, o indivíduo foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes de ser conduzido à delegacia.

