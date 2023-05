Polícia boliviana prende trio após praticar assalto em loja de Cobija

Por Alexandre Lima

De acordo com câmeras de segurança, três indivíduos entraram em uma loja localizada na TCNL Enrique Fernández Cornejo, no centro comercial de Cobija/Bolívia, enquanto uma quarta pessoa esperava no lado de fora em uma motocicleta.

As imagens mostram que os criminosos entram com o rosto coberto, anunciam o assalto e roubam telefones celulares além dinheiro. O registro foi feito por volta das 16h57 (horário do Acre). De acordo com as câmeras de segurança, ainda efetuaram três tiros com uma arma de fogo quando saíram da loja.

A polícia foi acionada no local para iniciar investigações e poder encontrar o paradeiro dos criminosos. Os dispositivos de segurança foram averiguados para encontrar os possíveis autores que estavam com o rosto coberto com balaclavas para evitar serem reconhecidos.

Os policiais de diferentes divisões iniciaram perseguição, descobrindo nas proximidades do bairro de Mapajo, perto de uma escola, três suspeitos que foram identificados como os possíveis autores deste ato criminoso.

Uma perseguição foi realizada, a apreensão de R.D.S.V (16), H.A.S.R (16) e J.J.M.T de 22 anos, todos de nacionalidade boliviana. Foi realizada a apreensão da motocicleta que teriam usado no assalto, duas armas e conseguiram encontrar roupas que teriam sido usadas no assalto.

Também foi localizado uma mochila com 33 celulares. O relatório oficial do comando da polícia de Pando é esperado nas próximas horas.

Com informações de Kike Navala

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp