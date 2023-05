Governo e prefeitura firmam parceria para revitalizar sistemas de coleta e tratamento de esgoto na capital

Por Alexandre Lima

Na tarde desta segunda-feira, 29, o governo assinou o termo de cooperação técnica com a prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).

A assinatura, que ocorreu no Palácio Rio Branco, tem como objetivo acordar entre Estado e Município a revitalização de unidades de água e esgoto na capital.

“O Estado e a prefeitura estão unindo as forças para trazer benefícios à população. Ao término das obras vamos passar de 2% de tratamento de esgoto realizado em Rio Branco, para no mínimo 40%”, disse o governador Gladson Cameli.

De acordo com o documento, serão realizadas intervenções nas seguintes estruturas: Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Conquista, ETE do São Francisco, e ETE da Bacia Redenção.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, explica que o município vai gerir as ETEs após a conclusão. “Estamos investindo R$ 12 milhões em recursos próprios para reativar a estação da Conquista e reformar a do São Francisco. A parceria com o governo é importante para garantir a melhoria no tratamento da nossa capital”, explicou.

Além disso, também serão revitalizadas ou executadas as elevatórias de cada uma das três ETEs.

“De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cada dólar investido em saneamento são cinco dólares investidos em saúde pública. O governo trabalha para garantir a melhoria na qualidade de vida dos riobranquenses”, frisou o presidente do Saneacre, José Bestene.

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), a Secretaria de Obras Públicas (Seop) e o Saerb, cada um será responsável por uma parte das estações. O Saerb será responsável pela recuperação das ETEs da Conquista e do São Francisco; o Saneacre pela ETE da Bacia Redenção; e a Seop, pelo procedimento técnico para conclusão das redes coletoras de esgoto em trechos específicos.

Assinaram também o documento o presidente do Saerb, Enoque Pereira, e o gestor da Seop, Glauber Mappes. Estiveram presentes a secretária adjunta de Planejamento, Kelly Lacerda, e o secretário de Governo Alysson Bestene.

Texto: Vitor Hugo Calixto

