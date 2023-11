Polícia Civil de Epitaciolândia age rápido prende infratores em flagrante e restitui produtos roubados aos seus verdadeiros donos

Através de uma ação rápida da Policia Civil de Epitaciolândia, foi possível prender em flagrante dois indivíduos que teriam furtado objetos em uma residência.

Após receber uma denúncia juntamente com imagens de câmeras de segurança, equipes de policiais civis de Epitaciolândia com apoio de agentes da delegacia de Brasiléia localizaram duas pessoas que supostamente teriam efetuado o roubo e subtraído alguns objetos.

Após uma breve investigação os policias conseguiram localizar os dois infratores, W. B. S. e C. B. S. Que já eram monitorados por tornozeleira eletrônicas, os mesmos foram recolhidos juntamente com os bens produto do roubo. Os equipamentos foram restituídos aos seus verdadeiros donos e os infratores ficarão à disposição da justiça.

