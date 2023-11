Jovem procurada pela família na Capital é encontrada em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Uma denuncia feita às autoridades policiais na cidade de Brasiléia, dava conta da jovem que estava sendo procurada por familiares na Capital. Alguns ‘cards’ foram divulgados em vários aplicativos sociais pela internet.

Segundos os cards divulgados pelos familiares, informavam que a jovem C. S. da S, de 19 anos teria saído para a faculdade nesta terça-feira, dia 14, e desapareceu. No período da tarde, ela foi vista nas proximidades do antigo hospital Raimundo Chaar em Brasileia nesta quarta-feira (15).

C.S. da S. teria pedido a um mototaxista que a levasse para uma pousada que tivesse quartos para alugar e morar, sendo deixada no centro de Brasiléia. Mas, a jovem foi reconhecida e avisaram as autoridades policiais.

Foi quando uma equipe se deslocou até a pousada e não teria atendido os chamados na porta do quarto. Desconfiados, pediram que fosse aberta e encontraram com cortes pelo corpo, principalmente no pulso e quase desacordada.

Foi quando solicitaram apoio de equipes do Bombeiros que rapidamente a levaram para o hospital e recebeu pronto atendimento, ficando em observação. O caso está sendo acompanhado pelas autoridades policiais e os familiares foram comunicados do fato.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp