Policia Civil de Epitaciolândia e PRF recuperam caminhonete roubada em Rondônia

Em uma ação rápida agentes da polícia civil de Epitaciolândia com apoio da Polícia Penal, lograram êxito na recuperação de uma caminhoneteToyota/Hilux que havia sido roubada no Estado de Rondônia na tarde desta quinta-feira, 19.

A Polícia Rodoviária Federal do Acre após receber informações da Polícia Militar de Rondônia, dando conta que um casal de fazendeiros teria sido vítima de roubo mediante sequestro na cidade de Vale do Paraíso, segundo informações os criminosos renderam os proprietários e levaram todos os objetos de valor que tinha dentro de casa e logo roubaram o veículo.

De posse das informações agentes da Policia Civil com a poio da Polícia Penal, saíram em diligência as 6:30h na BR. 317 sentido Rio Branco e na saída de cidade já avistaram um veículo com as características informadas pela polícia rondoniense.

Ao abordarem o Condutor de 52 anos morador da Cidade de Guajará-Mirim RO, com as iniciais N.R.S. O mesmo entrou em contradição, primeiro ele alegou que estaria levando o carro para o patrão dele na estrada de Assis Brasil, porém não sustentou a versão e confessou o crime.

A camionete seria levada para o outro lado da fronteira onde supostamente seria trocado por entorpecentes, após averiguação foi constatado que existia um mandado de prisão em aberto de desfavor do infrator por estupro de vulnerável no Estado de Rondônia.

Segundo o delegado de Polícia Dr. Eustáquio Nomerg, por ser uma área de fronteira e tendo em vista a facilidade de acesso, é muito comum os puxadores de carro usar esse caminho para ir para o lado boliviano para trocar os veículos roubados por entorpecentes para alimentar o tráfico do lado brasileiro.

Eustáquio informou ainda que essa é segunda camionete caminhonete Toyota/Hilux que é recuperada nesta semana, a segunda foi roubada em Minas Gerais, após ser clonada foi trazida para fronteira sendo recuperada pela Policia Militar e PRF. Os dois veículos estão sendo periciados e logo serão devolvidos para os verdadeiros donos.

