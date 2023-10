Prefeitura avança nos serviços de ramais e constrói tanques para piscicultura em Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia por meio da secretaria Municipal de Obras e Serviços, continua com serviços de recuperação de ramais atendendo centenas de produtores rurais do município.

Segundo informou o secretário de Obras José Antônio (Nego), com o verão prolongado está sendo possível avançar ainda mais na manutenção das estradas vicinais garantindo acesso com qualidade para que produtores possam escoar suas produções para cidade.

Segundo ele, além de ramais o prefeito Sérgio Lopes está tendendo vários produtores com a construção de tanques para criação de peixes.

“Estamos abrindo tanques para que nossos produtores possam ter uma alternativa e melhorar sua renda com a piscicultura, o prefeito Sérgio Lopes tem essa visão que é de dar melhores condições para que todos possam produzir mais e assim melhorar sua renda familiar. ” Destacou o secretário.

Durante esta semana a prefeitura realizou serviços no Ramal do Espera Aí, e está atendendo com abertura de tanques a comunidade do Mato Grosso.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp