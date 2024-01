Policia Civil de Epitaciolândia realiza ação que ajuda no combate a dengue

Neste sábado o delegado Eustáquio chefe da Delegacia geral de epitaciolândia juntamente com sua equipe de policiais civis realizaram mutirão de limpeza nas dependências do prédio da delegacia tendo em vista o grande surto de dengue que tem ocorrido em todo o estado do Acre e Epitaciolândia não tem sido diferente, inclusive alguns dos servidores da delegacia já foram acometidos com os sintomas a dengue.

Em virtude de muitas apreensões de motos oriundas da cidade de boliviana cobija produtos de furto e muitas vezes abandonada se junta nas dependências da delegacia uma grande quantidade de motos com isso alguns locais se tornam depósito que facilita o acúmulo de água para reprodução do mosquito da dengue

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp