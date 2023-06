Polícia Civil de Xapuri estoura boca de fumo e prende dois em flagrante

Na tarde desta quarta-feira, dia 31 de maio de 2023, a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, em que é Titular o Delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação coordenada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, prendeu F.R. de A. 27 anos de idade e apreendeu E. G. de L. 17 anos de idade, ambos em flagrante, por tráfico de drogas, no bairro Laranjal, em Xapuri.

De acordo com a investigações, F.R. de A. utilizava adolescentes para vender e entregar drogas em diversos locais da cidade. No momento da prisão F.R. de A guardava 85 tabletes de maconha embalados para venda e uma barra grande que seria dividida em porções menores.

A droga era comprada em Brasileia para ser revendida em Xapuri.

Na casa do adulto ainda foram encontrados diversos materiais de embalagem de droga. Ambos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri para os procedimentos de praxe.

