Polícia Civil do Acre cumpre nove mandados e prende liderança e faccionados responsáveis por ataques

Ascom/ PCAC

Na manhã desta quarta-feira, 22, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com apoio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), em parceria com a Unidade de Monitoramento de Pessoas (Umep), deflagrou uma operação de combate ao crime organizado na capital acreana.

A operação mobilizou uma equipe de agentes especializados e resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva. Os alvos da operação são considerados de alta periculosidade e possuem uma extensa ficha criminal.

Durante a ofensiva, três criminosos foram presos, entre eles está uma liderança que ocupa um alto grau dentro da organização criminosa. Os outros dois são membros com participação ativa em inúmeros ataques a outras facções que atuam na região.

Segundo o delegado da DRACO, Dr. José Adonias Gomes, o objetivo da operação é combater as estruturas do crime organizado, desarticulando as operações ilícitas e promovendo a segurança da população. “A operação de hoje visa desmantelar as bases do crime organizado que atuam em nossa cidade. Acreditamos que, ao retirar esses elementos de circulação, estamos não apenas enfraquecendo essas organizações criminosas, mas também garantindo uma maior segurança para a nossa população. Continuaremos trabalhando incansavelmente para combater o crime e proteger nossos cidadãos,” enfatizou.

A PCAC reafirma seu compromisso com a segurança pública e a luta incessante contra o crime organizado. A operação realizada hoje é um exemplo do trabalho integrado e eficaz das forças de segurança do estado, focado em promover a ordem e a justiça na comunidade acreana.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp