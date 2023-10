Polícia Civil e Bombeiros realizam buscas no rio Acre pelos restos mortais de jovem

Por Alexandre Lima

Após a prisão no Amazonas do principal acusado que teria confessado ter matado a jovem Rayres Silva Ferreira, de 23 anos, que se contra desaparecida desde o dia 21 de agosto passado, agora entra em uma nova fase que será encontrar seus restos mortais.

O principal acusado que se encontra preso na delegacia de Brasiléia, levou o delegado Erick Maciel e sua equipe, juntamente com o apoio de homens do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, até a margem do rio Acre onde supostamente espalhou partes do corpo da mulher após tê-la matado.

Juscelino foi localizado e preso no Amazonas dois meses após o sumiço da jovem Rayres.

No final do mês de agosto passado, as buscas pelo corpo de Rayres se encerraram após três dias de buscas intensas no mesmo local, sendo percorrido cerca de três quilômetros rio abaixo a partir de onde encontraram a bicicleta e roupas com manchas de sangue da jovem que foram reconhecidas por familiares.

O principal acusado que se encontrava foragido, Juscelino Romeu de Almeida, de 45 anos, esteve apontando onde teria jogado o corpo da jovem já no segundo dia de buscas. Até o momento não tiveram êxito em localizar e os trabalhos continuarão nos próximos dias.

Os investigadores estão tentando descobrir se Juscelino levou partes do corpo da mulher para outros lugares, através de imagens obtidas por sistema de monitoramento existente pela cidade que registrou o mesmo carregando sacolas pesadas na data do ocorrido.

