Polícia Civil integra operação e prende peruano e acreano com quase dez quilos de entorpecentes

Em cumprimento à operação Hórus, Programa Guardiões das Fronteiras, na manhã desta quinta-feira, 11, as forças de segurança, compostas pelas Polícias Civil, Militar, Federal e GEFRON, em atividade conjunta, prenderam em flagrante dois indivíduos por tráfico de drogas, sendo um deles de nacionalidade peruana.

Por volta das 06h da manhã, as equipes davam cumprimento a um mandado de busca e apreensão em um bairro da cidade de Cruzeiro do Sul, onde no local da busca fora realizada abordagem aos ocupantes e buscas nos cômodos da residência, e logo foram encontrados um saco de cor preta, contendo em seu interior 01 tablete de uma substância branca aparentando ser cocaína; 07 invólucros esféricos de uma substância aparentando ser Skank; 1,055 kg de uma substância esverdeada aparentando ser maconha; 19 invólucros fracionados contendo maconha; 01 invólucro contendo 50 gramas de cocaína; 01 balança de precisão SF-400 de cor branca e 01 balança de precisão mini de cor prata.

Diante da situação flagrante delito pela infringência do art. 33 da lei 11.343/06 foi dada voz de prisão ao nacional J. S. da S., 23 anos e ao estrangeiro de nacionalidade peruana C. M. S., 20 anos, sendo estes conduzidos e entregues na Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul com suas integridades físicas preservadas.

