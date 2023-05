Trator perde o freio em ladeira e deixa dois feridos em Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Um acidente aconteceu por volta do meio-dia desta quinta-feira, dia 11, na cidade de Epitaciolândia, precisamente na ladeira que dá acesso ao ramal Belo Porvir, envolvendo um trator deixando dois feridos.

Segundo foi apurado preliminarmente, os socorristas dos Bombeiros do 6º Batalhão do Alto Acre, foram acionados para ajudar no resgate de uma pessoa que estaria presa em meio as ferragens no local citado.

As informações passadas dão conta que, a maquina retroescavadeira, teria perdido o freio e desceu a ladeira com o condutor e uma pessoa que estava junto. Foi quando tombou deixando os dois feridos no local.

Policiais Militares já estavam no local aguardando a chegada dos Bombeiros. Foi quando verificaram que havia uma segunda pessoa ferida dando início aos trabalhos de primeiros socorros no local e em seguida chegou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, para dar auxilio e levar os feridos para o hospital.

As envolvidos no acidente (não identificados), teriam sofrido ferimentos pelo corpo e não foi identificado nenhuma fratura. Ambos estavam conscientes, reclamando de dores, foram imobilizados e levados para realizar exames.

O Corpo de Bombeiros fez registros no local, mas, tudo leva a crer que uma falha mecânica no sistema de freio que foi a causa.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp