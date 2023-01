Polícia Civil recupera duas motocicletas roubadas e prende dois suspeitos em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira, 25, a Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio da delegacia de Combate a roubos e extorsões DCORE, realizou o cumprimento de dois mandados de prisão em desfavor dos nacionais W. M. T. F. (20 anos) e A. DA S. S. (19 anos), no bairro Santa Helena e no Ramal da garapeira, respectivamente.

As ordens judiciais são decorrentes da apuração de dois roubos, sendo um ocorrido na data de 15 de setembro do ano passado, em via pública, no bairro vila Ivonete, onde a comunicante foi abordada pelos dois indivíduos armados, os quais realizaram ameaças e subtraíram sua motocicleta.

O outro roubo ocorreu na data de 24 de outubro do ano passado, nas proximidades de uma universidade particular, onde uma vítima do sexo feminino também foi abordada pelos dois indivíduos em uma moto, os quais subtraíram sua motocicleta.

A equipe de investigação além de identificar os dois suspeitos, conseguiu realizar a apreensão das duas motocicletas roubadas em uma mata no final do Ramal do Cacau (região do 2° distrito).

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp