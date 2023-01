Polícia Federal deflagra a Operação Fronteira “Stricto Sensu” na Fronteira

A Polícia Federal deflagrou, hoje, a Operação Fronteira “Stricto Sensu”, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região do Alto Acre, especialmente nas cidades de Epitaciolândia e Brasiléia.



A investigação foi iniciada a partir da prisão em flagrante de uma envolvida transportando substâncias ilícitas, no ano de 2022. Com o aprofundamento das investigações, chegou-se a participação de outros envolvidos no fato criminoso, levando a necessidade das diligências.



Foram mobilizados mais de dez Polícias Federais que cumpriram mandados de busca e apreensões em dois endereços diferentes, vinculados aos suspeitos.



Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, cujas penas poderão alcançar a soma de quinze anos e multa.



Os materiais apreendidos serão submetidos à análise da equipe de investigação e à perícia criminal, podendo surgir novos fatos e pessoas envolvidas.



O nome da investigação faz alusão à localidade das residências dos alvos, as quais são efetivamente na fronteira entre Brasil e Bolívia.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp