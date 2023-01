VÍDEO: Ciclista morre na hora ao bater contra caminhonete

G1

O ciclista Antônio José Lima Silva, 26 anos, morreu no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, após colidir contra uma caminhonete em uma ladeira da cidade. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (9) no cruzamento das ruas Rego Barros e Paraíba, no bairro Escola Técnica.

Silva chegou a ser socorrido em estado grave por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após a batida, mas morreu horas depois. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a bicicleta conduzida pelo rapaz se choca em alta velocidade contra o automóvel que vem passando na rua principal.

Antônio Silva bate na parte da frente da caminhonete e, com o impacto, é arremessado para o alto e cai desacordado a vários metros.

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira no cruzamento das ruas Rego Barros e Paraíba — Foto: Bruno Vinicius/Rede Amazônica Acre

Em entrevista à Rede Amazônica Acre, o tenente da Polícia Militar Robson Belo disse que o local tem uma baixa visibilidade, que existe a necessidade de reduzir a velocidade na hora de passar pelo cruzamento. Ele destacou também que a área é sinalizada com as devidas placas.

“A Polícia Militar já fez alguns atendimentos ali de acidentes, uma vez que a visibilidade ali, por ser uma ladeira bem inclinada, prejudica. Devemos redobrar a atenção porque a geografia de nossa região acaba facilitando algumas condutas”, aconselhou.

O motorista da caminhonete permaneceu no local da batida, prestou assistência e fez o teste do bafômetro. Ele não havia ingerido álcool antes do acidente.

Colaborou o repórter Bruno Vinicius, da Rede Amazônica Acre.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp