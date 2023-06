Polícia investiga morte de idoso encontrado afogado nas águas do rio Abunã, em Plácido de Castro

FONTE: oaltoacre.com

O corpo do idoso foi encontrado por ribeirinhos, preso junto a balseiros, em elevado estágio de decomposição.

A Polícia Civil está investigando a morte de um idoso, identificado pela reportagem apenas como Zé do Nó, que foi encontrado afogado nas águas do rio Abunã. O cadáver estava preso junto a balseiros e em elevado estágio de decomposição. Segundo informações, o idoso saiu para pescar sozinho no último final de semana e, como costumava passar pelo menos 3 dias na atividade, a família não havia se dado conta da morte de Seu Zé.

O corpo do idoso foi encontrado por um grupo de ribeirinhos, que voltavam de um seringal em um barco movido a motor, quando perceberam a presença de vários urubus às margens do manancial e, ao se aproximarem, perceberam que se tratava de um cadáver. Posteriormente, os ribeirinhos seguiram viagem até o porto da cidade, onde avisaram as autoridades policiais.

De posse da denúncia, policiais civis da Delegacia de Plácido de Castro, na companhia dos militares do Corpo de Bombeiros, foram até o local indicado e confirmaram a veracidade da informação. O local foi isolado e foi feito uma perícia inicial. O corpo do idoso foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, na capital, Rio Branco, para a realização de trabalhos periciais mais aprofundados.

Investigação

De acordo com a Polícia Civil, inicialmente, a linha investigativa aponta que o idoso teve um mal súbito e repentinamente, veio a cair sob as águas do rio Abunã, vindo a morrer afogado. No entanto, até que haja o laudo definitivo do IML, nenhuma hipótese está sendo descartada.

Zé do Nó, era bastante conhecido na cidade de Plácido de Castro e residia nas proximidades da Escola Estadual Franklin Roosevelt. Além de aposentado, o idoso também vivia da pesca.

