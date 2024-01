Polícia Militar do Acre apreende 200 munições

Uma guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar do Acre (2º BPM) apreendeu, na noite desta quinta-feira, 11, na travessa Morada do Sol, bairro Taquari, quatro caixas de munição calibre .22, um total de 200 munições.

Em patrulhamento, as equipes realizaram uma averiguação em uma construção inacabada localizada no bairro que, supostamente, era utilizada para reunião de criminosos. No local foram encontradas as caixas de munições intactas, embaixo de pedaços de madeiras.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia da área para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

