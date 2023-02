Polícia Militar do Acre apreende mais de seis quilos na BR 364

Assessoria de Comunicação da PMAC

Militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) apreendeu na tarde desta segunda-feira, 30, mais de seis quilos de drogas. O fato ocorreu na Rodovia BR-364, sentido Cruzeiro do Sul/Tarauacá, onde dois homens foram presos.

A equipe policial se encontrava na Operação Guardiões da Fronteira, quando visualizaram uma dupla em uma motocicleta XRE 300. O condutor ao notar que seria abordado, desobedeceu a ordem de parada e tentou empreender fuga, sendo abordado 300 metros a frente.

Questionado sobre o motivo da abordagem, a dupla informou que estava transportando drogas e que havia jogado material poucos metros atrás, que foi encontrado com a ajuda do Cão Policial Tina. Os dois informaram ainda que a substância entorpecente seria levada a Feijó, para ser distribuída no município.

Na Delegacia de Tarauacá foi pesado a droga, totalizando seis quilos, cento e cinquenta e três gramas, sendo cinco quilos, cento e quarenta e quatro gramas de cocaína e um quilo e nove gramas de cocaína refinada.

