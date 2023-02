Policia Federal deflagra operação Hermes

A Polícia Federal deflagrou na manhã de 31/01/2023, a operação Hermes, cuja finalidade é investigar crimes eleitorais.



Segundo as investigações, candidatos a cargos políticos estariam usando uma gráfica da cidade de Cruzeiro do Sul/AC, para fraudar as prestações de contas eleitorais e desviar dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fundo Eleitoral). A investigação foi iniciada a partir de informações recebidas pela Polícia Federal, por ocasião do período eleitoral de 2022.



Durante a operação, foram mobilizados 12 Policiais Federais que cumpriram 3 mandados de busca e apreensão.



O nome da operação se dá em virtude de Hermes, na mitologia grega, ser o Deus da escrita, responsável por enviar mensagens dos deuses para os humanos. Durante o pleito eleitoral, partidos políticos e candidatos usavam dos serviços gráficos para transmitir suas promessas por meio de “santinhos” e outros materiais de campanha impressos.



Os investigados poderão responder por crimes eleitorais e lavagem de dinheiro, cujas penas podem ultrapassar 10 anos de prisão, caso sejam comprovados os ilícitos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp