Policial Penal baleia assaltante em posto de gasolina em Brasiléia e evita assalto

Por Alexandre Lima

Era por volta das 20 horas desta quinta-feira, quando um suposto cliente chegou em um posto de gasolina localizado na parte alta da cidade de Brasiléia, na Avenida Manoel Marinho Montes na sua moto modelo Kingo (boliviana), sem placa.

O condutor da moto ia abastecer a moto, quando o homem identificado posteriormente como José Jheferson Pereira Fortes (25), anunciou o assalto ao frentista. Foi quando o frentista em ato sem pensar, pegou um banquinho e partiu para cima do assaltante.

Enquanto estavam em luta corporal, um policial penal (não identificado), teria chegado para abastecer e percebeu o que estava acontecendo. Foi quando teria sacado de sua arma deu ordem de prisão e o assaltante tentou fugir correndo.

Foi quando o policial penal efetuou um disparo, acertando Jheferson na coxa da perna direita, fazendo com que caíssem no chão. Somente após a chegada de equipes da Policia Militar do 5º Batalhão chegaram no local e pediram apoio de socorristas do Serviço Móvel de Urgência – SAMU.

Somente depois descobriram que arma utilizada por Jhefisson era um simulacro (de brinquedo), foi rendido e levado para o hospital regional do Alto Acre, onde recebeu os primeiros socorros, sob a guarda de policiais.

Após ser atendido, já que o projétil transpassou a perna, o mesmo foi transferido para a delegacia, onde será ouvido pelo delegado Erick Maciel, que o apresentará ao juizado local para as medidas cabíveis.

Assaltante conhecido na fronteira

José Jheferson Pereira Fortes, já é conhecido pela justiça do Acre e tem várias passagens pelas delegacias da fronteira. Em 2017, foi preso com um comparsa após praticarem arrombamentos e furtos e vários comércios na companhia de um comparsa.

No ano seguinte, Jheferson protagonizou casos em que acusava policiais de abuso e torturas. Com várias passagens pela Justiça acusado de furtos, roubos, tráfico, porte de arma e corrupção de menores, conseguiu através do Ministério Público, processar um policial civil sob acusação de abuso de autoridade por ser preso quando estava portando uma arma.

José foi filmamos dias aturas praticando assalto em outro posto.

Dias depois após ser liberado para responder em liberdade, foi preso por assaltar estudantes após saírem da escola, ao ser preso, ficou sabendo na cadeia que foi condenado pelo crime de corrupção de menores, sendo levado ao FOC para passar sete anos.

Assalto em outro posto

Momentos após tentar assaltar o posto e ser baleado, José foi identificado pela mesma roupa que usava, quando praticou um assalto a outro posto de gasolina localizado na mesma avenida dias atrás.

Foi descoberto que José estaria morando em uma comunidade localizada no KM 9 da BR 317, sentido Epitaciolândia/Xapuri, o que dificultava sua localização pelas autoridades policiais. A moto usada nos assaltos foi recolhida para a delegacia.

