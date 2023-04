Polícias Civil e Militar prendem em flagrante suspeito de assaltar comerciante em Assis Brasil

Na tarde deste sábado, 08, as Polícias Civil e Militar prenderam um homem em flagrante delito pelo crime de roubo, ocorrido em um comércio no município de Assis Brasil.

Ao aportar em sede policial a notícia do crime de roubo, as forças de segurança, sob o comando do delegado Erick ferreira Maciel e do tenente Sousa Ferreira, empreenderam diligências com o objetivo de prender o criminoso.

Conforme informações repassadas aos policiais, o assalto foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, e dessa forma foi possível identificar e localizar o autor do roubo.

O homem foi identificado e preso no km 2. Na residência do autor foram localizadas as roupas, a moto e o capacete usado na ação, bem como cerca de R$ 2 mil, levados do comércio, além da arma utilizada no crime.

