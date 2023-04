VÍDEO: “A alagação veio para destruir casamentos”; diz homem abandonado pela esposa após enchente

As perdas sofridas pelas pessoas na enchente do Rio Acre na capital foram muitas, desde bens materiais, casas a animais de estimação. Mais de 15 mil pessoas foram afetadas pelas águas, que alcançaram a marca histórica de 17,72 metros.

No entanto, para alguns as perdas foram além, como no caso de Jeferson da Silva, 28 anos. Mais um dos inúmeros moradores do bairro da Base atingido pelas águas do Rio Acre.

Jeferson conta que precisou sair de casa com toda a família devido ao avanço das águas. Mas, dessa vez, as perdas não foram materiais, mas sim, afetivas. Em meio à enchente, ele e a esposa se separaram.

“Essa alagação agora veio para destruir casamentos. O meu acabou tudo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não só eu, todas as pessoas sofrem nesta alagação”, desabafa.

Ele conta que as águas subiram de forma rápida e não teve tempo de tirar seus móveis, apenas levantou todos e tirou sua família da casa. A separação aconteceu após isso.

Apesar do momento, Jeferson conta que agora cada um vai viver no seu lugar e que tem um grande carinho pela ex-esposa.

“Agora é cada qual no seu canto, apenas vamos cuidar da nossa filha. Vivemos muitas coisas boas. Ela é uma mulher muito responsável, de honra, e que Deus me deu, mas eu não soube aproveitar”, ressalta.

Os planos agora são sair do bairro e começar uma nova vida, e quem sabe encontrar uma nova parceira de amor.

“Eu não quero mais morar perto de rio com mulher. Pretendo ir para Santa Catarina, viver uma vida boa, trabalhar e dar o melhor para a minha filha”, finaliza.

