Políticos perdem a confiança dos populares de Brasiléia e Epitaciolândia devido à onda de arrombamentos: Entenda!

Por Jonys David (Ceara)

Uma onda de arrombamentos está causando prejuízos e medo constante entre empresários e moradores da parte antiga da cidade de Brasiléia, localizada na fronteira do estado do Acre. Comércios têm sido invadidos regularmente, enquanto a falta de peritos criminais agrava a situação, dificultando a investigação dos crimes. Moradores, preocupados com a falta de segurança, estão tomando a iniciativa de realizar vigílias por conta própria, na tentativa de proteger suas casas e propriedades e de já estar desacreditado na segurança, nos políticos e na justiça.

A situação tem sido considerada de abandono por parte da Secretaria de Segurança do Estado do Acre, gerando um clamor por ações mais enérgicas por parte dos órgãos competentes. A população, que já sofre há anos com a violência na fronteira, agora sente-se ainda mais desamparada devido à escalada dos arrombamentos.

É importante destacar que ao longo dos anos, diversas audiências públicas foram realizadas por deputados e até mesmo com a presença de senadores, todas elas voltadas para conter a violência na fronteira. No entanto, essas audiências parecem não ter se traduzido em práticas efetivas de segurança, deixando os brasileiros de Brasiléia e Epitaciolândia desiludidos.

A falta de recursos e medidas eficazes para combater a criminalidade na região tem gerado uma crescente desconfiança da população em relação aos políticos que prometeram segurança e não entregaram resultados concretos. Os moradores questionam o porquê das frequentes audiências públicas e debates se a situação só piora com o tempo.

Em um esforço para aplacar a insatisfação pública, o Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino, esteve presente no dia 19 de maio de 2023, para tratar sobre a segurança na região, reafirmando recursos e proliferando medidas para conter os bandidos. No entanto, a prática tem sido diferente do discurso, deixando os moradores e empresários ainda mais frustrados.

Na maioria dos casos, os suspeitos já são velhos conhecidos das autoridades, abusando dos ‘seus direitos’ perante o Código Penal Brasileiro. Os arrombamentos registrados nos últimos dias ocorrem nas proximidades da delegacia, sem que os criminosos se sintam intimidados.

A população de Brasiléia e Epitaciolândia clama por ações imediatas e efetivas por parte das autoridades competentes. O medo e a insegurança estão minando a confiança nos políticos que, até agora, não conseguiram cumprir suas promessas de tornar a região mais segura. Enquanto a violência e os arrombamentos persistirem, a desconfiança da população só tende a crescer, tornando-se um desafio cada vez maior para os líderes políticos recuperarem a confiança de seus eleitores.

