Selo Unicef: Adolescentes de Brasileia participam do Encontro Estadual do Nuca

Entre 74 adolescentes, mobilizadores e articuladores do Selo UNICEF do Acre 12 Adolescentes de Brasileia participam nesta quarta-feira, 20, no Horto Florestal em Rio Branco do Encontro Estadual do Núcleo de Cidadania de Crianças e Adolescentes ( NUCA), participa ainda Joana Bandeira- Mobilizadora do Conselho Municipal de Brasileia dos Direitos das Crianças e Adolescentes ( CMDCA) Luciano Abahra-Mobilizador dos Adolescentes do Município, Maria Celivania representando a Secretaria Municipal de Educação.

O encontro é um espaço dos Núcleos de Cidadania de Adolescentes (Nucas), dos 18 municípios do Acre com foco em mudanças climáticas e alimentação saudável. O evento é realizado pela Visão Mundial, organização não governamental implementadora do Selo UNICEF no Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.

O Núcleo de Cidadania de Adolescentes (Nuca) integra a metodologia do Selo UNICEF, que reúne uma rede – plural, diversa e representativa – de adolescentes. É um espaço composto por pelo menos 16 integrantes, sendo 8 meninas e 8 meninos, entre 12 e 17 anos, sob a coordenação de um mobilizador de adolescentes, indicado pela gestão municipal.

Nesta edição do Selo UNICEF, o Nuca é estimulado a desenvolver ações que envolvam os temas: mudanças climáticas; prevenção da gravidez não intencional na adolescência; enfrentamento do racismo e das violências; e o empoderamento de meninas e promoção da igualdade de gênero, além de discutir questões indispensáveis sobre seus direitos, implementam ações e levam suas reivindicações à gestão pública municipal.

