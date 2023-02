Ponte de Brasileia tem R$ 24 milhões garantidos para a sua conclusão

Por Agência Acre

As obras de conclusão da primeira etapa da ponte de Brasileia e Epitaciolândia já estão com os recursos garantidos, no valor de, aproximadamente, R$ 24 milhões, aguardando apenas os trâmites burocráticos necessários para serem empenhados e liberados.

A garantia foi dada pelo diretor de Planejamento e Pesquisa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz Guilherme de Mello, para o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Petronio Antunes, e para o chefe da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), Ricardo França, em reunião, nesta quinta-feira, 2, em Brasília.

Chefe da representação do governo em Brasília (esquerda) e presidente do Deracre (direita) tratam de liberação de recursos para a ponte de Brasileia com o diretor do Dnit (centro). Foto: Dilma Tavares/Ascom/Repac

Petronio e Ricardo foram até o diretor do Dnit para resolver questões burocráticas visando agilizar a liberação dos recursos para a conclusão da ponte, que está sendo construída numa parceria entre aquele órgão e o governo do Estado. Além de Guilherme, eles também trataram do assunto com o diretor substituto de infraestrutura rodoviária daquele órgão federal, Fábio Pessoa Nunes.

“Com os recursos no orçamento, vamos resolver as questões burocráticas, visando o empenho e respectivas liberações, para que o governo conclua essa obra”, disse Petronio Antunes. A previsão dele é de que até o fim deste mês de fevereiro a estrutura da ponte esteja concluída e entregue.

Ponte vai facilitar o transporte e o escoamento da produção agropecuária da região em direção à BR-317. Foto: Ascom Deracre

“A obra da ponte está 80% executada, com toda a parte de infraestrutura, superestrutura e mesoestrutura terminada. Agora vamos para os acabamentos, como corrimão e revestimento. No final de fevereiro, deveremos entregar toda a parte estrutural, inclusive com a possibilidade de atravessar de um lado para o outro”, afirmou o presidente do Deracre.

“A orientação do governador Gladson Cameli para a sua equipe é adiantar etapas, especialmente burocráticas, para avançar nas obras estruturantes. É isso que buscamos no Dnit, para que o governo possa entregar o quanto antes essa obra tão importante para a população local e para o estado”, destacou o chefe da Repac, Ricardo França.

Da esquerda para a direita, Ricardo França, chefe da Repac, Luiz Guilherme (Dnit) e Petrônio Antunes (Deracre). Foto: Dilma Tavares/Ascom Repac

