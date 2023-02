Prefeito Sérgio Lopes acompanha mensagem governamental e prestigia início dos trabalhos da Aleac

O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, juntamente da primeira dama, Alliny Saldanha, estiveram na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – Aleac acompanhando a mensagem governamental e prestigiando o início dos trabalhos do Poder Legislativo.

Na ocasião, o gestor e sua esposa cumprimentaram o governador do Acre, Gladson Cameli e os deputados eleitos e reeleitos, Maria Antônia, Luiz Gonzaga, José Luis Tchê e outros, recém empossados que juntos irão legislar no estado pelo próximo quadriênio 2023-2026.

Para o prefeito Sérgio Lopes é muito importante que haja essa relação próxima entre o executivo e legislativo, pois os trabalhos só acontecem quando dar-se as mãos, e a prefeitura de Epitaciolândia está a disposição para dialogar com os deputados e com o governador Gladson e sua equipe.

O gestor ainda parabenizou os deputados eleitos e também o governador, ocasião em que desejou sucesso nessa nova jornada de novos mandatos enfatizando que se têm muito trabalho pela frente, visando o bem da população acreana.

