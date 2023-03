Ponte que liga Epitaciolândia a Brasileia tem tráfego reduzido, por conta da cheia do Rio Acre

A ponte José Augusto que liga Epitaciolândia a Brasileia está interditada para veículos de pequeno porte a partir do meio dia desta segunda-feira, 27. A decisão é do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), em conjunto com outras autoridades.

Apenas veículos de médio e grande porte, como caminhonetes, caminhões, ônibus e carretas, estão autorizados a fazerem a travessia. O motivo da decisão foi o aumento do nível das águas do Rio Acre e por medida de segurança, o trânsito será reduzido no local.

Em Brasileia, o número de desalojados supera a marca de 7 mil pessoas, em 8 bairros atingidos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp