“R$ 1,4mi foi o que a prefeitura de Rio Branco solicitou neste primeiro momento” – diz Alan Rick após reunião no MIDR

O senador explicou que o ministério vai liberar recursos à medida que as prefeituras solicitarem, através dos planos de trabalho

Nesta segunda-feira, 27, o senador Alan Rick (União/AC), demais parlamentares acreanos e prefeitos se reuniram com o Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o Secretário Nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, para tratar do socorro às famílias atingidas pelas cheias e das medidas pós alagamentos.

Góes e Wolff estiveram no Acre no último domingo, 25, e anunciaram R$ 1,4 milhão para auxílio humanitário aos atingidos pelo transbordamento dos igarapés e do Rio Acre, na capital.

“Esse R$ 1,4 milhão foi o que a prefeitura de Rio Branco solicitou ao MIDR neste primeiro momento para providências imediatas, como a compra de cestas básicas, kits de higiene, kits limpeza, colchões e água potável para os atingidos. À medida em que Rio Branco e os demais municípios solicitarem mais recursos, os novos planos de trabalho são aprovados, homologados para a liberação. Foi o que o ministro reforçou nesta reunião. O meu pedido é para que a resposta seja rápida.” – disse o senador.

O MIDR enviou técnicos para ajudar as prefeituras no que for necessário para que as medidas sejam implementadas com rapidez, bem como para a elaboração dos planos de reconstrução das cidades.

“Agora aprovamos o plano de ajuda humanitária, precisa mais, entra com um novo, em dois dias identificaram que casas caíram, entra com o plano de reconstrução. Tem município aqui, que, este ano, já aprovei nove planos.” – ressaltou Góes.

Na ocasião, mais cinco prefeitos assinaram o Termo de Compromisso para a Criação do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre. A AMAC já colheu a assinatura de 19 dos 22 prefeitos. “Podemos ser o primeiro estado do Brasil a ter 100% dos municípios atendidos com aterro sanitário, através do projeto viabilizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. – destacou Alan Rick.

