Por causa de erosão, trecho é interditado na Estrada de Plácido de Castro

Luciano Tavares, do Notícias da Hora

A rodovia AC-40, acesso ao município de Plácido de Castro, foi interditada na manhã desta segunda-feira (12) pela polícia de trânsito do Estado por causa de uma erosão.

O desmoronamento ocorre após as chuvas na região.

Ao Notícias da Hora, a assessoria do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre) informou por meio de sua assessoria que uma equipe foi enviada ao local e desde cedo trabalha na recuperação do trecho, que deve ser liberado ainda hoje.

A interdição ocorre no KM-85, próximo a cidade de Plácido de Castro.

