Prefeita Fernanda Hassem cai na folia com as crianças na primeira matinê do carnaval de Brasiléia

Neste domingo 11 de fevereiro, e na terça-feira, 13 , os pequenos foliões de Brasiléia têm encontro marcado com a diversão, com início às 16h em duas matinês exclusivas para os foliões mirins. Durante o carnaval de Brasileia, a diversão não se limita aos adultos, as crianças também têm seu momento especial de folia e alegria com a tradicional matinê organizada especialmente para os pequenos e suas famílias.

Fernanda Hassem e seu esposo Israel Milani, prestigiaram e se divertiram junto às crianças na primeira matinê, a prefeita registrou sua alegria em poder oferecer uma festa linda e ver a animação do povo, principalmente as crianças.

“É uma imensa alegria poder estar aqui hoje, compartilhando momentos tão especiais com as crianças de nossa querida Brasiléia. As matinês infantis são uma tradição que nós valorizamos e cultivamos durante todos os anos da nossa gestão, ver o sorriso estampado no rosto de cada pequeno folião é o maior presente que poderíamos receber neste Carnaval. Agradeço a todos que contribuíram para tornar este evento possível e convido a cada um de vocês para a segunda matinê que acontecerá na terça-feira”, destacou a prefeita.

Desde que montou as equipes para cuidar do carnaval 2024 junto com a empresa Naldo Eventos, a Gestora de Brasiléia, pediu uma equipe exclusiva, coordenada pela professora Edilania Braga, para cuidar das duas matinês.

