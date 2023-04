Por ciúmes, homem mata esposa e atira na própria cabeça na zona rural de Rio Branco

FONTE: oaltoacre.com

A Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher, instaurou nesta segunda-feira, 24, um inquérito para apurar duas mortes violentas. O homicídio, seguido de suicídio, ocorreram na zona rural de Rio Branco, na noite deste domingo (23), no km 85 da Rodovia AC-90.

Depois de uma discussão motivada por ciúmes, Antônio José Silva de Souza, de 33 anos, conhecido como “Tonhão”, matou a esposa Marcilene Barros de Oliveira, de 34 anos, com um tiro de espingarda.

O crime aconteceu no interior da residência do casal, localizada, no quilômetro 85 da Estrada Transacrena. De acordo com a polícia, após matar a esposa com um tiro de espingarda, Tonhão foi até a sala e, recarregou a arma e atirou contra a própria cabeça.

Vizinhos que ouviram os disparos acionaram a Polícia Militar. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Rio Branco.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp