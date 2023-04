Prefeitura de Epitaciolândia recebe doações de organização Mundial Rotary Clube

FONTE: oaltoacre.com

Na Tarde desde domingo dia ,23, de abril, o Prefeito Sergio Lopes acompanhado da Secretaria de Assistência Social Eliade Maria, participaram da solenidade de entrega de 100 colchões e 01 cadeira de rodas doados através da Rotary Clube.

O Rotary é uma organização mundial que tem como principal objetivo promover ações humanitárias e sociais em todo o mundo, presente em mais de 220 países, trabalham de forma volúntaria com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento das comunidades.

A solenidade aconteceu no Clube Art Eventos em epitaciolândia, as doação feitas pelo Rotary são ações que merecem reconhecimento e valorização. Espera-se que essa nova unidade do Rotary Club do Alto Acre Dr. Tufic Saadi possa contribuir ainda mais para a melhoria da qualidade de vida da população local, fortalecendo a atuação da organização na região.

A assinatura do termo de doação realizado pela governadora do distrito 4720 Elaine Ruiz, juntamente com prefeito Sergio Lopes, foi um momento muito importante que ressaltou a união e a colaboração entre as autoridades presentes e o Rotary, visando à ajuda humanitária em momentos de necessidade.

O encontro contou com a presença de diversas autoridades, como Prefeito Sérgio Lopes, Secretaria De Assistência Social Eliade Maria, Sergio Almeida, vindo de Portugal, sendo ele o representante da presidente do Rotary Internacional, Elaine Ruiz, a governadora do Distrito 4720 do Rotary Internacional, Laila Cândida, representante Distrital dos Clubes Rotaracts Jovens, Isaias Junior, embaixador da amizade do Distrito 4720, Lucy Queiroz, governadora distrital do Acre, Liane Rocha, futura presidente do Rotary Clube Alto Acre Dr. Tuffic Saadi, e toda a futura diretoria , que terá sede na cidade de Epitaciolândia, Secretários e Servidores da Prefeitura de epitaciolândia.

