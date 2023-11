Motoqueiro morre na BR-364 após bater em carro, cair e ser atropelado por caminhão

Contilnet

Segundo informações, Danilo da Silva Lima, 40 anos, morador do bairro Vila Acre, trafegava na sua motocicleta, uma Honda CG de placas MZQ 4J71 de cor preta, na BR-364, em direção a Rio Branco, quando em sentido contrário vinha um carro e colidiu com o veículo de duas rodas.

Danilo caiu no chão na mesma hora. As informações dão conta de que uma carreta que vinha logo atrás não viu o motoqueiro e teria passado por cima dele, morrendo no local.

Danilo é morador o bairro Vila Acre, em Rio Branco/Foto: Reprodução

O motorista do carro de passeio fugiu do local sem prestar socorro. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

A Polícia Militar da Vila Extrema realizou todos os procedimentos, e o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho fez a perícia e encaminhou o corpo para a capital de Rondônia.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp