Prefeito e ministro das Cidades se encontram para tratar de projetos habitacionais para a capital

FONTE: oaltoacre.com

Projeto consiste na construção de 1.001 casas (Foto: Assecom)

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, cumpriu agenda no Distrito Federal nessa quarta-feira (3), no Ministério das Cidades, onde tratou dos projetos habitacionais “1.001 Dignidades” e “Minha Dignidades”.

O gestor estava acompanhado dos senadores acreanos Marcio Bittar e Alan Rick e do deputado federal Roberto Duarte Jr. O ministro Jáder Barbalho Filho foi extremamente receptivo com o prefeito e garantiu que assim que o projeto “Minha Casa Minha Vida”, do Governo Federal, for regulamentado, voltarão a se reunir para deliberar sobre o assunto.

O Projeto 1.001 Dignidades consiste na construção de 1.001 casas para pessoas que residem em áreas de risco, sob esgoto a céu aberto e em vulnerabilidade social, já o “Minha Dignidade”, é um projeto pioneiro de construção de prédios com quatro andares, onde servidores públicos municipais poderão realizar financiamento junto ao banco para adquirir seu imóvel.

