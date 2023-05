TRAGÉDIA NA FRONTEIRA: Brasileira é assassinada com facadas em Cobija

Alexandre Lima

As autoridades policiais da cidade de Cobija, capital do estado vizinho de Pando/Bolívia, estão investigando um suposto caso de feminicídio ocorrido na madrugada deste sábado, dia 6, por volta das 5:30, em uma galeria de lojas localizada na centro comercial da cidade, na Avenida Tcnl Fernandez Cornejo.

Segundo foi registrado até o momento, o caso envolve um casal de empresários, a mulher de nacionalidade brasileira, foi identificada como Janaína Menezes da costa, de 32 anos, que foi encontrada morta com sinais de perfurações causadas por arma branca (faca).

O seu esposo, o empresário conhecido como “Serginho’, de aproximadamente 37 anos, de nacionalidade boliviana, também foi encontrado ferido por faca em várias partes do corpo, inclusive no pescoço, dando sinais à primeira vista, que teria acontecido uma luta corporal entre o casal, sendo que a mulher foi atingida por cerca de cinco vezes na região do pescoço e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Janaina foi morta após ser ferida por cerca de cinco vezes na região do pescoço, segundo médico forense de Cobija – Foto: arquivo pessoal.

O homem foi levado para o hospital universitário Roberto Galindo, onde recebeu atendimento. Mesmo com o ferimento no pescoço próximo a cervical, o médico plantonista informou que não corre risco de morte, sendo estabilizado e estaria sob custódia para esclarecimentos futuros.

O corpo da mulher foi retirado do local pela equipe policial e levado para o necrotério do hospital, onde passaria por analises forenses e criação do laudo.

As informações passadas até o momento pelo jornalista Kike Navala, dão conta que este seria primeiro caso de feminicídio do ano na cidade de Cobija. O casal de empresários é bastante conhecido e tem três filhas menores de idade.

O caso ainda está sendo apurado podendo ter mais informações a qualquer momento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp