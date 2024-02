Prefeito em exercício Reginaldo Martins recebe equipe da Secretaria de Esporte do governo

O vice-prefeito de Assis Brasil, Reginaldo Martins, que está no exercício do mandato esta semana em razão de viagem do prefeito Jerry Correia à Brasília, recebeu nesta terça-feira, 6, acompanhando pelo diretor de Esporte, Advan Prado, a equipe da Secretaria Adjunta de Esporte do Governo do Estado, para formalização de parcerias com o município. A comitiva era composta pelos técnicos Marcelo Fontinele, Thiago Menezes, Marcelo Bujica, Renato Mota e Irineudo Rocha.

Na oportunidade, o vice-prefeito agradeceu a presença dos gestores em Assis Brasil e aproveitou para ressaltar a importância que o prefeito Jerry Correia tem dado para a área do esporte na administração municipal.

“O esporte tem tido lugar de destaque na nossa gestão, o prefeito Jerry desde que assumiu tem feito grandes investimentos no setor e dado ao esporte o seu protagonismo devido, são competições e investimentos em diversas modalidades esportivas que tem impactado positivamente a nossa população e movimentado a cidade”, disse.

O técnico da Secretaria Adjunta de Esporte, Marcelo Fontinele, destacou a importância de vir ao município firmar parcerias que vão fortalecer o esporte.

“Viemos ao município e ficamos felizes com a recepção, formalizamos algumas parceria que vão fortalecer o Esporte em Assis Brasil, entre elas o Copão Estadual, onde os municípios vão indicar suas equipes, porém já vimos aqui importantes ações na área indígena, na realização do Campeonato de Futsal que está acontecendo, e com certeza o secretário Ney Amorim, que está a frente da pasta do Esporte no Estado, vai ajudar o município”, frisou.

