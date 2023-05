Prefeito Jerry Correia Assina termo de cooperação entre Assis Brasil e São Lourenço do Oeste

Nesta sexta-feira, 26, o prefeito de Assis Brasil Jerry Correia, que está no estado de Santa Catarina em Missão Acre x Santa Catarina, assinou convenio entre a prefeitura de Assis Brasil e o município de São Lourenço do Oeste.

A cooperação vai permitir aos municípios a troca de experiências nas gestões municipais, compartilhar tecnologia e estratégias de desenvolvimento adotadas em ambas administrações.

“Estamos fechando nossa participação neste intercâmbio de experiências, conversamos com investidores importantes, o que vai alavancar a economia, do nosso estado, importante valirizar os investidores locais mais também atrair investidores de fora para gerar mais empregos, mais economia para nossa cidade

Hoje assinamos o termo de cooperação entre nossa cidade e a cidade de São Lourenço do Oeste que vai contribuir no modelo de gestão pública, de desenvolvimento”, destacou o prefeito Jerry Correia.

