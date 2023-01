Prefeito Sérgio Lopes anuncia aumento salarial dos professores em 14, 95%

Por Alexandre Lima

O prefeito de Epitaciolândia Sergio Lopes recebeu na manhã desta Terça-Feira, 17, no gabinete os gestores das escolas municipais e representantes do Conselho Municipal da Educação de Epitaciolândia para uma reunião de renumeração salarial dos educadores.

Na ocasião o gestor assinou o Decreto com efeito retroativo a 1º de Janeiro de 2023 que garante o aumento na remuneração salarial dos professores em 14,95% de acordo com a nova portaria do Governo Federal, uma diferença de R$ 574,92. O valor passa de R$ 3.845,63, em 2022, para R$ 4.420,55, em 2023.

O chefe do executivo municipal destaca que durante os dois anos de seu mandato resultou em pagamento de precatórios que somaram uma divida de quase R$ 10 milhões de reais para o Município, dinheiro este que poderia ser destinado a pavimentação de ruas e outros fins, caso não existisse esta dívida pendente de gestões anteriores.

“A prefeitura de Epitaciolândia tem hoje o terceiro melhor índice de educação entre os municípios do estado, é um índice bom, mas que precisamos melhorar, pois a repartição do ICMS também varia de acordo com nosso índice da educação e o ICMS contribui para os pagamentos em dia dos funcionários educadores do município”, relatou o prefeito durante a reunião.

Servidora por mais de 10 anos, a presidente do Conselho Municipal de Educação, Luciene Lima, fala da alegria no aumento salarial.

“Sempre venho acompanhando o processo de estímulo que vem sendo executado pelo Prefeito Sérgio Lopes, agorinha obtivemos uma notícia que muito alegra nossa alma, nossa história como educadores que foi o aumento do nosso salário. Desde que a Lei foi criada em 2018 nunca tínhamos sido tão valorizados como estamos sendo hoje”, destaca a educadora.

VEJA TABELA ABAIXO

