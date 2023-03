Prefeito Sérgio Lopes detalha ações da prefeitura na alagação

Por assessoria

Desde sexta – feira, 24 de março, muitas equipes, devidamente divididas e coordenadas pelo prefeito Sérgio Lopes estão atuando diante a situação de calamidade que o município enfrentou e enfrenta devido a cheia do rio Acre.

Inicialmente, foi realizada a retirada de 305 famílias, totalizando 1.032 pessoas, entre adultos, crianças e idosos. Essas famílias foram abrigadas em escolas do município e do estado, igrejas, feira municipal, Casa na Guasco e casas de parentes e amigos.

Desde o princípio essas famílias foram acolhidas e seguem sendo assistidas pelas equipes da prefeitura, através dos servidores, voluntários, poder Judiciário, Ministério Público, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, Polícia Militar, Polícia Civil e empresários do município e muitos outros parceiros comprometidos com a causa social.

A situação presente, manhã de sexta, 31 de março é com o retorno das famílias para seus lares, tendo em vista que precisa ser realizada vistoria pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para garantir o retorno respeitando as devidas normas de segurança.

O prefeito Sérgio Lopes que atuou diretamente na retirada das famílias, coordena as ações de retorno, atuando de forma itinerante na Secretaria de Assistência e Cidadania Social onde acompanha a entrega de kits de limpeza, distribuição de alimentos para as famílias nos abrigos e para as famílias que já retornaram aos seus lares, recebe doações e coordena a distribuição de cestas básicas com finalidade de que todas as famílias sejam devidamente assistidas.

O prefeito Sérgio Lopes, que realiza as refeições junto com as equipes, secretários e famílias abrigadas, externa sua solidariedade à todas as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre, pede a compreensão nesse momento de retorno, reconhece o empenho da equipe, instituições e voluntários.

“Tem sido dias difíceis, externo minha solidariedade a todos que de alguma forma foram afetados diante dessa situação causada pelo alagamento. Agradeço a todos os parceiros. A todas as Instituições, empresários, voluntários, e quero tranquilizar a todas as famílias dizendo que nossa equipe, da mesma forma que trabalhamos na retirada estaremos realizando a devolução de todos aos seus lares, após a garantia da defesa civil de que o local não ofereça riscos. E podem seguir contando com todo o apoio da equipe da prefeitura de epitaciolândia.” Pontuou o prefeito Sérgio Lopes

