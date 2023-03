Atuação dos Bombeiros Militares em resgates e salvamentos das vítimas da enchente

Bombeiros Militares do estado do acre foram direcionados, desde o último dia 22 de março, para ações de suporte às regiões atingidas por fortes chuvas no estado.

Devido o grande número de vítimas e a rapidez que a enxurrada se espalhava, todos os bombeiros foram acionados rapidamente para a retirada de pessoas e pertences de dentro de casas.

Águas turvas, geladas, com correntezas e obstáculos, como troncos de árvores e casas submersas, o cenário intimidador virou hábitat para os Bombeiros Militares nos últimos dias, como diz o Comandante da Guarnição CB BM Filipe Lima, que está no Ramal da Usina – Poli Belo Jardim lll, “Estamos nessa missão desde domingo, fazendo a transposição de pessoas e levando elas para casa e de casa para o trabalho”, o Cabo Filipe também ressalta o trabalho de resgate, mudanças e qualquer apoio às vítimas. “Estamos aqui para fazer a transposição de pessoas e sobretudo para salvar vidas, trabalhando com carinho, amor e dedicação a vida dessas pessoas”, finalizou.

Na manhã dessa sexta-feira, 31, o CB Filipe Lima, relatou um resgate que foi feito, de uma senhora que se encontrava com muita febre e o filho acinou a guarnição, para que a mesma pudesse ser encaminhada ao pronto atendimento.

Trabalhos como estes estão sendo feitos em vários pontos da capital e em outros municípios que foram atingidos pelas cheias do Rio Acre, o Copor de Bombeiro Militar juntamente com outros órgãos competentes estão trabalhando afinco na missão de salvar e resguardar os bens de cada família atingida.

