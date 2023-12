Prefeito Sérgio Lopes e Senador Petecão entregam trator no valor de 990 mil reais para secretaria de obras

O Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado da Secretária de Obras Hiamar Pinheiro receberam neste sábado, 16, o Senador da República Sérgio Petecão na sede da secretaria de obras.

Na ocasião foi realizada a cerimônia de entrega de um trator de esteira no valor de R$ 990 mil fruto de emenda do parlamentar. A máquina será muito útil nos trabalhos pesados tanto na zona urbana como na zona rural, além de fortalecer a frota de máquinas do município.

Participaram também da atividade Paulo Trindade, superintendente do Ministério da Agricultura e Agropecuária no Acre – MAPA/AC, vereador Nego, secretária de Administração Regiane Moreira, secretária de Gabinete Lucineide Aparecida, secretária de Educação Eunice Maia Gondim e servidores.

O que disseram.

“Para mim é motivo de muita alegria, saio daqui com sentimento de dever cumprido, essa máquina vai sem dúvidas ajudar muito na melhoria de ramais de Epitaciolândia. ” Disse o Senador Sergio Petecão autor da emenda.

Sérgio Lopes enfatizou as diversas emendas por parte do Senado para o município de Epitaciolândia.

“São várias emendas alocadas pelo Senador para nosso município, isso demonstra o compromisso que ele tem com nossa população, hoje estamos aqui recebendo essa máquina no valor de 990 mil reais, esse trator vai nos possibilitar fazer e melhorar mais ramais e aqui na zona urbana e ajudar muito mais gente, em nome de toda população o nosso muito obrigado. ”

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp