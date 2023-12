Com emenda de Petecão, prefeito Jerry Correia irá distribuir 150 mil mudas de café

Ao lado do senador Petecão, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, entregou simbolicamente 150 mil mudas de café para produtores rurais do município. A ação foi possível graças a destinação de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão.

Representantes de grupos, associações e cooperativas de produtores rurais prestigiaram o ato e elogiaram o prefeito pela iniciativa.

“Mais uma ação da gestão do prefeito Jerry para beneficiar o trabalhador rural. Nosso grupo está nesse projeto e com esse incentivo vamos produzir café como mais uma alternativa de renda”, comentou o produtor rural Francisco Gomes, presidente da Associação de Produtores Ruais Santa Fé.

O senador Sérgio Petecão destacou o empenho do prefeito Jerry em buscar solução para os problemas de Assis Brasil.

“Eu tenho destinado recursos para Assis Brasil porque acredito na gestão do prefeito Jerry. Esse rapaz tem feito muito, trabalha todo dia e busca atender as necessidades da sua população. Ele tem ficado muito no homem e na mulher da zona rural, por isso em breve vocês vão ver o desenvolvimento do setor agrícola aqui de Assis Brasil. O meu mandato de senador está à disposição do município de Assis Brasil’, disse Petecão.

Com mais esse investimento na produção de mudas de café, o prefeito Jerry afirmou que cerca de 500 mil pés de café clonal foram plantados durante sua gestão.

“Nós saímos praticamente do zero para quase meio milhão de mudas plantadas desde que assumimos a prefeitura. Já tem produtor ganhando dinheiro com a comercialização do café. Nós conseguimos muitos parceiros e temos aumentado os investimentos para tornar Assis Brasil referência estadual na produção de café”, comemorou Correia.

