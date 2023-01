Prefeito Sérgio Lopes e Sindicato dos Servidores de Epitaciolândia se reúnem para tratar do PCCS

Nesta terça-feira, 03, o Prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes se reuniu com o SISME – Sindicato dos Servidores Municipais de Epitaciolândia, representado pelo presidente Cassius Clay Hassem, para tratar sobre o novo plano de cargos, carreira e salários dos servidores públicos municipais.

Também estiveram presentes na reunião os servidores Jarlan Pinheiro (vigia), Valdenir Barroso (fiscal), Francisco Canindé (auxiliar administrativo), Gesimar Lima (tratorista), Moises Ximenes (gari) e William (contador).

Na reunião, foram feitos os últimos ajustes no texto do novo plano, que será encaminhado para aprovação da Câmara de Vereadores no segundo quadrimestre deste ano, após a reavaliação do índice de gastos com pessoal pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre.

